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Российские силы беспрерывно обрабатывают артиллерией местоположение украинских боевиков.

Остатки тяжелой техники ВСУ разбивают наши войска и под Донецком. Артиллеристы бьют по врагу с закрытых позиций, стреляют и днем, и ночью. Противник пытается ударить по бригадам инженеров, которые чинят и дорабатывают на передовой боевые машины. Какая там обстановка — расскажет корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

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Это место — закрытая огневая позиция группировки войск «Центр». Отсюда танкисты могут стрелять по цели, не опасаясь быть застигнутыми врасплох ответным огнем. Боевая машина словно подкрадывается из-за угла, а потом поражает цель с расстояния в несколько километров.

В окрестностях Донецка российская армия расширяет зону своего присутствия, беспрерывно обрабатывая артиллерией позиции врага. Противник огрызается. Тоже стреляет — и не только по боевым машинам, но и по бригадам эвакуации. В руках у ремонтника находятся обломки дрона, который летел прямо в него, но был подстрелен как утка.

«А сложно попасть в него?» — спрашивает корреспондент.

«Проблематично. Не с первого раза, конечно, получилось», — отвечает военнослужащий ВС РФ с позывным «Зять».

Технику чинят без остановки: на базе группировки «Юг» работа ведется в несколько смен. У танка снаряд повредил пушку. Механик-водитель сообщает: это была большая неприятность во время боя, но экипаж ее благополучно пережил.

«Где-то прошло с два пальца, по пушке срезало. Дальнейшая стрельба из этой пушки невозможна, пришлось менять. Да, и такое бывает. Это еще хорошо, повезло», — отметил военнослужащий ВС РФ Герман.

При этом Герман уверен, что любой танк, словно живой организм, отзывчив к хорошему уходу и обращению. Вывезет всегда, если чувствует, что о нем заботятся.

«Вы так гладите эту машину», — отметил корреспондент.

«Ну да, потому что от нее жизнь зависит. Как ты к ней, так и машина к тебе», — отметил Герман.

Стреляют и днем, и ночью. Съемка, на которой хорошо видно, как танкисты работают под прикрытием темноты. В воздухе над линией фронта висит дрон, с его помощью корректируют попадания.

Звучит выстрел. На стороне противника что-то ярко горит. От встречного огня танк уходит благодаря штатному оборудованию и доработкам, сделанным умелыми руками уже на фронте.

Специальное покрытие, которое отражает лазерные лучи систем наведения, теплоизоляционная накидка, а наверху — решетка от дронов.

Цепи на крыше давно стали неотъемлемым атрибутом многих боевых машин в зоне СВО. Они спасают от мелких ударных беспилотников. С каждым днем конструкции совершенствуются. Это типичное соревнование брони и снаряда, которое позволяет военным сражаться, чувствуя себя защищенными.