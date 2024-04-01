Над Белгородской областью уничтожены 17 снарядов РСЗО Vampire

Фото: © РИА Новости

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Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью 17 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве отметили, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку атаки на регион России в районе 16:00 по московскому времени. Все вражеские объекты были уничтожены.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО семнадцать реактивных снарядов уничтожены», — говорится в сообщении.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ пытались атаковать регионы России с помощью дронов и РСЗО Vampire.