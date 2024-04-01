«Более одиозная личность»: кто сменит фон дер Ляйен после скандала с Pfizer

Фото, видео: © РИА Новости / Родион Прока; Личный архив Ивана Мезюхо; 5-tv.ru

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В отношении главы Еврокомиссии возбуждено дело о закупках вакцин от коронавируса у американской фармацевтической компании.

Не исключено, что в скором времени место Урсулы фон дер во главе Еврокомиссии (ЕК) займет еще более одиозная личность, поскольку в Европе уже давно прослеживается тенденция на «деинтеллектуализацию» элит.

Однако причиной ухода фон дер Ляйен будет вовсе не разгоревшийся скандал с компанией . С этой стороны главе ЕК как раз ничего не угрожает. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог Иван Мезюхо.

Ранее европейская редакция Politico сообщила, что прокуратура Евросоюза (ЕС) приступила к расследованию в отношении фон дер Ляйен по делу о закупках вакцин от коронавируса у американской фармацевтической фирмы Pfizer. По данным издания, прокуроры проверяют факты «вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов».

«Данный коррупционный скандал по большому счету никак не отразится на имидже госпожи фон дер Ляйен. Потому что тема коррупции, связанная с Pfizer, обсуждается давно, выводов из нее глобальных никто не делал и делать не будет. Это свидетельствует о том, что все те, кто могли бы, скажем так, сделать острое замечание своей коллеге, просто находятся в доле», — пояснил Мезюхо.

Фото, видео: © РИА Новости / Родион Прока; Личный архив Игоря Никулина; 5-tv.ru

Политолог отметил, что скандал с главой ЕК и компанией Pfizer — это яркий пример двойных стандартов. С одной стороны, Запад в лице Евросоюза постоянно пытается навесить России ярлык коррупционного государства, а с другой — сам напрочь пронизан коррупционными сетями в разных сферах.

«И все делают вид, что ничего не происходит. В принципе, это неудивительно, учитывая, что мы живем в эпоху постправды. Правда — это только то, о чем говорят западные масс-медиа. По такому принципу живет Европа, США, Британия и прочий „коллективный Запад“», — сделал вывод эксперт.

Имидж самой ЕК, которая от имени ЕС заключала контракты с Pfizer и другими западными производителями вакцин, тоже не пострадает, уверен Мезюхо.

По его словам, ЕК в глобальном политическом смысле уже давно себя дискредитировала, но в ЕС на это уже никто не обращает внимания.

«Сегодня национальные правительства европейских государств становятся статистами тех решений, которые штампуют в США, а потом сбрасывают их Еврокомиссии, Евросовету, Европарламенту и другим общеевропейским структурам, которые по большому счету занимаются лоббизмом интересов Вашингтона вместо того, чтобы защищать национальные интересы Старого Света», — заключил Мезюхо.

Мнения об окончательной и бесповоротной дискредитации ЕК во главе с фон дер Ляйен придерживается и политолог Игорь Никулин. По его словам, политика органа заводит страны ЕС в тупик и ведет их к экономическому коллапсу.

Наглядное свидетельство этого — бунты фермеров по всей Европе. Причем это только первый небольшой сигнал, а скоро народные протесты на континенте приобретут гораздо более массовый характер, уверен политолог.

«По сути, идет процесс деиндустриализации. Европа в результате деятельности евробюрократов в ближайшее десятилетие лишится всей своей промышленности и будет хронически депрессивным регионом. Каким и была в течение фактически тысячи лет, пока не начались колониальные захваты и грабежи», — резюмировал эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Европе выступили против идеи Урсулы фон дер Ляйен о помощи Украине за счет замороженных активов России.