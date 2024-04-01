СКА вынес вердикт тренеру Ротенбергу после проигрыша в четвертьфинале Кубка Гагарина

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Что ждет клуб в новом сезоне?

После недавнего проигрыша петербургского хоккейного клуба СКА в четвертьфинале Кубка Гагарина, всерьез зашел разговор об увольнении главного тренера команды Романа Ротенберга.

В интервью изданию «РБ» председатель совета директоров клуба Александр Медведев рассказал, что 6 апреля должен состояться совет Директоров, на котором руководство СКА и решит судьбу тренера.

Однако, о планах команды стало известно раньше назначенной даты. Как стало известно, по поручению совета директоров Ротенберг сохранит свою должность и будет заниматься подготовкой хоккеистов к следующему сезону. Об этом говорится в заявлении на сайте команды.

Напомним, что Роман Ротенберг занял пост главного тренера еще в 2022 году, сменив Валерия Брагина. 26 марта СКА впервые с 2014 года не вышел в полуфинал плей-офф.

Помимо хоккейного клуба, Ротенберг также возглавляет сборную «Россия 25», которая в 2023 году выиграла Кубок Первого канала, обыграв команду «Звезды и ВХЛ», а также сборные Белоруссии и Казахстана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что чемпион Российской Федерации по скейт-кроссу Роман Богрец погиб на соревнованиях в Петербурге.