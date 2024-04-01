Фото: Telegram / Официальный канал СУ СК России по Луганской Народной Республике / sledcom_lnr

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На месте работают правоохранители, выясняются обстоятельства случившегося.

В результате подрыва машины в ЛНР погиб замглавы регионального управления «Центра по обслуживанию образовательных организаций» Валерий Чайка. Об этом в Telegram-канале сообщил глава муниципального образования в Старобельском округе Владимир Чернев.

Подрыв произошел в 13:00 возле Старобельского филиала Луганского государственного педагогического университета. На месте работают представители региональных управлений Следственного комитета, МЧС, МВД и Росгвардии. Выясняются обстоятельства инцидента.

«В результате происшествия погиб заместитель руговодителя ГУ ЛНР „Центр по обслуживанию образовательных организаций“ Чайка Валерий Григорьевич», — написал он.

Фото: Из открытых источников

Отмечается, что Чайка работал на благо Старобельска, был наставником многих поколений госслужащих, он стоял у истоков становления округа после освобождения от ВСУ. Чернев выразил его родным и близким соболезнования.

Тем временем Следственное Управление Следственного комитета (СУ СК) возбудило уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте, после подрыва машины в ЛНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что части самодельного взрывного устройства и химвещества изъяли у планировавших теракт на Ставрополье. Они намеревались устроить взрыв в одном из мест массового пребывания людей.

Россия продолжает проводить специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.