По семейным обстоятельствам: юрист рассказал, как взять кредитные каникулы

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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Россиянам разрешили чаще брать кредитные каникулы. Кто и в каком порядке может это сделать?

Оформляя кредит, стоит спланировать его погашение заранее и не отклоняться от графика платежей. Однако жизнь может внести свои коррективы и тут, и рано или поздно человек может столкнуться с жизненными трудностями, из-за которых вовремя отдавать долг может быть не так просто.

О том, при каких условиях можно оформить кредитные каникулы, рассказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Раньше отсрочку платежа можно было оформить только при ипотеке. Сейчас же по законодательству РФ кредитные каникулы можно брать заемщикам даже в ломбардах и микрофинансовых организациях сроком до шести месяцев, рассказал эксперт в интервью с KP.RU.

Опыт подтвердил, что кредитный отпуск помогает человеку избежать дефолта и банкротства, тем самым банк сохраняет платежеспособного клиента.

Чтобы оформить отсрочку платежа, необходимо подтвердить банку, что в жизни плательщика наступили не самые хорошие времена: сократились доходы более чем на 30% или в городе его проживания ввели режим ЧС. Следует уточнить у банка, на основании каких положений он предоставляет каникулы — на основании закона или в соответствии с собственной программой. В случае, если это инициатива банка, заемщик все равно имеет право запросить отсрочку еще раз, согласно закону.

Михаил Мамута обратил внимание на что, что перед оформлением кредита стоит иметь представление о том, сколько он будет стоить в обслуживании. По этой причине банкам важно честно объяснять все условия, чтобы клиент мог «прозрачно» оценить его.

По словам эксперта, на стоимость кредита влияют два нюанса. Первое — это дополнительные услуги, которые влияют на процентную ставку. Второе — исключительно добровольные опции, которые не оказывают влияния на стоимость кредита. В Центробанке РФ, отметил Михаил Мулько, следят, чтобы банки давали четкое понимание об этом своим клиентам.

Эксперт добавил, что при оформлении кредита неплохо предусмотреть и страховку. В случае возникших трудностей с платежеспособностью, данный вид услуг может поддержать плательщика.

Михаил Мулько также предупредил о том, что ЦБ РФ с 21 января увеличил количество дней «периода охлаждения». Под этим термином подразумевается промежуток времени с момента оформления той или иной кредитной услуги, от которой человек может отказаться до истечения срока на обдумывание. Так потребители могут осознаннее оценить, нужна ли им оформленная опция или нет.

Эксперт объяснил, что можно сделать россиянам, которые имеют несколько кредитов и не могут их регулярно выплачивать, Михаил Мулько рассказал, что в данной ситуации потребитель может прибегнуть к специальному стандарту, комплексного урегулирования множественного долга.

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