«Это неправда»: соседи Либерж Кпадону раскрыли новые подробности смерти звезды

Фото: Instagram* / libergik

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Слухи о том, что тело пролежало в квартире 41 день, не подтверждаются.

О загадочной смерти звезды «Дома-2» Либерж Кпадону появилась новая информация. Соседи скончавшейся знаменитости утверждают, что видели ее меньше, чем полмесяца назад. Это опровергает информацию участников реалити-шоу о том, что тело Либерж пролежало в квартире 41 день.

«Многие участники „Дома-2“ пишут, что она умерла 41 день назад, это не правда. Я сама лично видела ее 21 марта в нашем ЖК! Сама лично! Это ключевое. В период между 11.00 и 12.30», — рассказала изданию KP.RU соседка Кпадону.

Это значит, что с момента смерти звезды прошло не больше десяти дней. А 41 день назад, вероятно, она выходила в последний раз на связь. Соседка также, рассказала, что 36-летняя Либерж выглядела странно в последние дни.

«Я не знала ее близко, она всегда, когда шла домой, снимала сторис или вела прямой эфир. Вот сколько раз ее видела, она всегда в телефоне. А 21 марта, что меня и удивило — это маска на лице и отсутствие телефона в руке», — поделилась наблюдением соседка.

В Сеть также попало видео, которое Кпадону записала за несколько месяцев до смерти. Звезда «Дома-2» говорила о том, что с соседями надо дружить, так как, если что-то случится, то, вероятнее всего, они первыми придут на помощь. Увы, это не было пророчеством.

Либерж Кпадону прошлой осенью сообщила поклонникам, что у нее обнаружили новообразование в легком. В последний раз на связь с подписчиками она вышла, когда ехала в машине на операцию. Это было в середине февраля.

«Милые мои. Сейчас надо молиться. По-другому не скажешь. Надеюсь, после я вам сообщу как… Если вдруг не сообщу, то не поминайте лихом. Всех люблю, всех целую. Ни на кого зла нету», — попрощалась еще тогда Либерж в своем блоге с подписчиками.

О смерти участницы скандального реалити сообщила Анна Якунина, которой об этом рассказали соседи. Потом печальную новость подтвердила подруга Либерж Алиана Устиненко.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как Рустам Солнцев высказался о смерти Либерж Кпадону.

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