«Предпочитает вечером»: Песков объяснил приезд Путина в Кремль в воскресенье

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Метцель

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Президент иногда так делает, поэтому его кортеж можно заметить в центре Москвы.

Президент России Владимир Путин иногда приезжает в Кремль в воскресенье, чтобы подготовиться к работе в понедельник и в целом к предстоящей неделе. Об этом журналистам рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин просто предпочитает приезжать накануне, когда трафик в Москве не такой напряженный.

«Он действительно иногда так делает, потому что, когда кремлевский график — а сегодня кремлевский график — он предпочитает просто вечером, когда еще не такое напряженное движение, тоже чтобы не создавать лишнего дискомфорта в час пик для автолюбителей», — сказал Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин признался — поддерживать крепкое здоровье ему помогают спорт и почти полное отсутствие алкоголя, а также закаливание, к которому привык еще с детских лет.