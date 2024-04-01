«Наступит тот момент»: Песков об истечении срока полномочий Зеленского

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

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Выборы президента на Украине не состоялись. Но действующий лидер официально перестанет им быть 20 мая.

Власти России проанализируют ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Представитель Кремля отметил, что в данном вопросе пока не стоит забегать вперед.

«В мае действительно наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. Там будем соответствующим образом ориентироваться, анализировать ситуацию с тем, чтобы заявить о своей позиции», — сказал он.

Таким образом Песков ответил на вопрос, будет ли Кремль считать Зеленского президентом Незалежной по истечении срока его полномочий.

«Все решится на поле боя»: какая политическая судьба ждет Зеленского

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский решил урегулировать вопрос легитимности через Конституционный суд. Его полномочия истекают 20 мая.