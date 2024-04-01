Путин дал поручения после послания Федеральному Собранию. Главное

Фото: © РИА Новости / Павел Быркин

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Назначены ответственные за выполнение работы, а также установлены конкретные сроки.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному Собранию, которое состоялось 29 февраля. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля.

Среди главных поручений в сфере экономики можно выделить следующие:

вхождение России в четверку крупнейших экономик мира к 2030 году;

к 2030 году; снижение уровня бедности населения ниже 7%, в том числе уровня бедности многодетных семей — до 12% и ниже в срок к 2030 году;

населения ниже 7%, в том числе уровня бедности многодетных семей — до 12% и ниже в срок к 2030 году; снижение доли импорта товаров и услуг до 17%;

товаров и услуг до 17%; отмена моратория на проверки бизнеса и переход к 2025 году на профилактическую систему в данном вопросе.

Ответственным за выполнение поручения определен глава правительства Михаил Мишустин. Первый доклад президент ожидает до 31 марта 2025 года, затем — каждый год.

Поручения были даны и в рамках созданных новых национальных проектов. Например, в рамках проекта «Семья» власти займутся обеспечением устойчивого роста рождаемости в России, формированием и развитием инфраструктуры детства, расширением сети женских консультаций, модернизацией перинатальных центров, детских поликлиник и больниц, а также строительством образовательных учреждений. Доклад Путин ожидает от Мишустина уже до 1 сентября 2024 года.

Даны поручения и по проектам «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети», «Кадры», «Экология», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Их также обнародовал Кремль.

Отдельно следует выделить поручение правительству о продлении программы льготной ипотеки до 2030 года. В рамках нее, семьи с детьми до шести лет смогут брать кредит на квартиру под ставку 6% годовых на весь срок.

Кроме того, Путин потребовал предусмотреть повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) опережающими темпами. Так, к 2030 году размер выплат должен быть более чем в два раза больше по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, — не менее 35 тысяч рублей в месяц.

Для школьников должны предусмотреть возможность пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по одному из предметов на выбор. При этом выполнить поручение власти должны уже до 1 июня 2024 года. Также поручено усовершенствовать школьные учебные программы, в том числе сократить домашние задания и убрать лишние контрольные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России будут развивать систему обнаружения и подавления беспилотников. С поручением оказать помощь в этом вопросе компании «Русский купол» выступил президент Владимир Путин.