Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Для нанесения удара были привлечены силы авиации и беспилотники.

Вооруженные силы России уничтожили авиаударом мост в подконтрольном Украине городе Гуляйполе. По этому сооружению боевики ВСУ получали боеприпасы. Такое сообщение в Telegram-канале опубликовал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Мосты выводятся из строя для затруднения поставок боеприпасов и проведения ротаций бандеровцев. Через этот мост шло основное снабжение нацистов на данном направлении Запорожского фронта», — написал он.

Рогов назвал мост важным объектом. Удар по нему нанесла 11-я армия Военно-воздушных сил, противовоздушная оборона и операторы беспилотников группировки войск РФ «Восток».

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские танкисты разгромили опорный пункт ВСУ на донецком направлении.