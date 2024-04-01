ФСБ заявила о причастности задержанных в Дагестане боевиков к теракту в «Крокусе»

Задержанные в Дагестане боевики участвовали в финансировании теракта в «Крокусе»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Накануне в регионе был введен режим контртеррористической операции. Силовикам удалось блокировать к квартирах четверых предполагаемых преступников.

Появились кадры задержания четырех жителей Дагестана, причастных к финансированию теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Видео распространил Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«ФСБ РФ 31 марта в Республике Дагестан пресечена деятельность террористической ячейки в составе четырех иностранных граждан, подготовивших в Каспийске террористический акт в местах массового пребывания людей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, именно они участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора устроивших стрельбу в подмосковном «Крокус Сити Холле». Один из задержанных признался, что передал обвиняемым в теракте оружие.

«Я возил им оружие — этим ребятам, которые нападали на „Крокус Сити Холл“ в городе Москва. Я отвез им оружие из Махачкалы в Мытищи», — сказал он.

Накануне, 31 марта, в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и Каспийске был введен режим контртеррористической операции (КТО). Его позднее сняли, когда силовики ФСБ России заблокировали террористов в квартирах в Махачкале и Каспийске. Жители прилегающих к месту проведения операции домов были эвакуированы.

Как сообщалось, задержали предполагаемых преступников после усиления безопасности из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, количество пострадавших выросло до 551. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. Как позже заявили в СК РФ, предполагаемые террористы должны были прибыть в Киев и получить обещанное им вознаграждение.

Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, девять из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва обратится в международные судебные инстанции по поводу причастности Киева к терактам на территории России.