Богохульство на государственном уровне: чем пасхальная речь Байдена оскорбила американцев

Фото: Reuters / Elizabeth Frantz

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На сколько еще хватит терпения консервативного населения?

Пасха всегда являлась одним из важнейших праздников, как для православных христиан, так и для католиков. В этом году праздник у двух конфессий сильно разошелся по времени — если православные будут отмечать Светлое Христово Воскресенье только 5 мая, то в католицизме оно уже прошло.

Одним из главнейших пасхальных инфоповодов стало обращение президента США в связи праздником. Огромное количество аналитиков и простых обывателей отметило в нем очень настораживающую повестку, которую демократическая партия пытается продвигать в сегодняшней Америке.

Сайт EADaily, со ссылкой на политолога Малека Дудакова, рассказал, что сильнее всего в речи Байдена поражает то, что он продолжает придерживаться тенденции, которую задал еще в 2022 году. Дело в том, что свою речь он посвятил не религиозным американцам, а так называемой «мультикультурной» части населения страны. Проще говоря, от Бога он отошел в сторону актуального либерального нарратива, что, оказывается, для него уже не впервой.

«В 2022 году он умудрился произнести речь в честь Пасхи, в которой ни разу не упомянул ни Бога, ни воскресение Христа. Казалось, речь идет о светском празднике, не имеющем отношения к христианству.

И при этом Байден формально считает себя католиком. Хотя его же Минюст вместе с ФБР в 2023 году были уличены в организации слежки за консервативными католическими приходами. Просто те не соответствуют нынешней расово-гендерной идеологии Демпартии. Консервативных католиков буквально стали приравнивать к экстремистам в Америке Байдена», — пояснил эксперт.

И губительная для консервативной части населения политика либеральной правящей элиты оказалась на удивление продуктивной. За последние 50 лет доля христиан в США упала с 95% до 63%.

Сегодня менее трети американцев регулярно посещает церковь, из-за чего общество становится более разобщенным, а накапливающееся недовольство ведет к культурным войнам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что протестующие сорвали предвыборную речь Байдена в Нью-Йорке