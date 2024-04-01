«Нагулялся»: Владимир Политов из «На-На» впервые рассказал о жене и ребенке

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Солист группы признался, что наконец-то нашел «своего» человека.

Участник группы «На-На» Владимир Политов впервые рассказал поклонникам о своей 29-летней жене Ольге и сыне Артеме. Они вместе посетили шоу на одном из федеральных каналов.

Пара познакомилась в соцсетях. Ольга написала ему с просьбой сделать фото с ее папой после выступления. Общение на этом не закончилось: спустя какое-то время артист предложил девушке переехать к нему.

«Сначала отношения не очень складывались: расходились, сначала, конечно, не клеилось», — откровенно признался Политов.

Однако потом певец понял, что его «переклинило», и он нашел «своего» человека. Ольга призналась, что для сохранения хороших отношений они научились уважать личное пространство друг друга. Переменчивый характер певца доставлял немало сложностей.

Владимир Политов добавил, что «нагулялся» и уверен, что Ольга его судьба.

Пара официально оформила отношения в 2021 году. Совсем недавно Владимир и Ольга стали родителями. Сын Артем родился у них в прошлом году.

Ранее 5-tv.ru писал, что солист «На-На» Политов сделал набор процедур для омоложения.