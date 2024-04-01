НМГ и РФПИ создают Коммерческий фонд развития кино и анимации в РФ

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Ключевой задачей фонда станет системное финансирование производства полнометражных фильмов для кинотеатрального проката на коммерческой основе.

Национальная Медиа Группа (НМГ) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создадут Коммерческий фонд развития кино и анимации. Об этом говорится в пресс-релизе медиахолдинга 1 апреля.

Ключевой задачей фонда станет системное финансирование производства полнометражных фильмов для кинотеатрального проката на коммерческой основе. Планируемый объем инвестиций составит до 8 млрд рублей, из них более половины внесет НМГ.

Национальная Медиа Группа также займется первоначальной экспертизой отбора проектов, а финальное решение о финансировании фондом будет приниматься на его контентном комитете, в который войдут представители как НМГ, так и РФПИ. Его возглавит генеральный продюсер «НМГ Студии» режиссер Федор Бондарчук.

«Национальная Медиа Группа инициировала создание Фонда, думая о будущем нашей медиаиндустрии, которое определяется уже сегодня. Ключевой вызов для отрасли — это кратный рост производства качественного медиаконтента во всех средах смотрения в сжатые сроки. Мы уверены, что наш Фонд придаст новый импульс производству качественного медиапродукта в России и будет способствовать повышению конкурентоспособности отрасли. Мы рады, что нашу идею о создании Фонда поддержал РФПИ, обладающий высочайшей экспертизой в инвестировании в лидирующие и перспективные компании. Ожидается, что Фонд обеспечит высокую доходность для инвесторов, в том числе за счет портфельного принципа инвестиций», — указала гендиректор НМГ Светлана Баланова.

В пресс-релизе отмечается, что благодаря усилиям фонда сократится время на поиск инвесторов, а кинорынок пополнится новыми зрелищными картинами, которые будут интересны не только зрителям из России, но и зарубежным. Они будут создаваться с потенциалом для проката в дружественных странах Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Также привлечение инвестиций фонда позволит производителям фильмов реализовывать более технологически продвинутые проекты, адаптированные под наиболее популярные форматы.

Как указано, для реализации таких проектов фонд также готов к потенциальному партнерству с другими игроками российского рынка.

Оставить заявку можно на сайте фонда.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев обратил внимание на то, что российская кинематографическая и анимационная продукция пользуется высокой популярностью у зрителей и демонстрирует большие кассовые сборы.

«Российская кинематографическая и анимационная продукция пользуется высокой популярностью у зрителей и демонстрирует большие кассовые сборы. Рынок производства фильмов в России растет, востребованность качественного контента в различных форматах открывает дополнительные возможности для талантливых российских сценаристов, режиссеров и продюсеров. Совместный Фонд с НМГ, с одним из ведущих медиахолдингов, отберет и поможет реализовать проекты с самым высоким потенциалом, что позволит увеличить долю российской кинематографической продукции на внутреннем рынке, а в перспективе — и в дружественных странах Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, включая государства БРИКС», — подчеркнул гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В конце января НМГ объявила о создании кластера, который будет специализироваться на производстве документального контента (ДОК) для ТВ, онлайн-сервисов и платформ. Руководителем подразделения выступил лауреат премии правительства РФ в области СМИ Юлия Засько, а куратором — заместитель гендиректора НМГ Владимир Тюлин. Ожидается, что до конца 2024 года НМГ ДОК выпустит 100 оригинальных документальных фильмов. В своих первых проектах кластер раскроет биографию и историю некоторых исторических личностей, включая императора Александра III и российского ученого Дмитрия Менделеева.

Национальная медиагруппа — крупнейший российский частный медиахолдинг. В числе ключевых активов холдинга — лидеры российского медиарынка, в том числе РЕН ТВ, Пятый канал, СТС, «Домашний» и многие другие. В 2019 году НМГ запустила онлайн-сервис more.tv, а в июне 2023 году завершила сделку по объединению видеосервисов more.tv и Wink в рамках совместного предприятия с ПАО «Ростелеком». В ноябре 2022 года холдинг объявил о создании кинопрокатной компании «НМГ Кинопрокат».