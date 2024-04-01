Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

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Экспертам удалось «разговорить» трофейный беспилотник и восстановить картину его применения.

Специалисты российского «Центра комплексных беспилотных решений» изучили трофейный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба Яга» и установили цепочку поставок его комплектующих. Об этом сообщил гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин в беседе с РИА Новости.

«Именно к нам попал первый трофейный дрон „Баба Яга“, тогда даже названия такого не было. <…> Нам удалось „разговорить“ дрон, и мы узнали, что попала на фронт „Баба Яга“ не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине», — сказал он.

Удалось в результате получить «бесценные данные» о цепях логистики, складов, производств и полигонов. С помощью навигационного компьютера и полетного контролера специалисты восстановили полную картину боевого применения дрона.

Кузякин добавил, что специалисты ЦКБР всю получаемую информацию при изучении трофейных дронов ВСУ передают в органы и профильные организации.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что катастрофа с FPV-дронами ВСУ выходит на новый уровень. Стало известно о наращивании числа украинских беспилотников до миллиона. При этом специалистов среди боевиков ВСУ слишком мало для их использования.