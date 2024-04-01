На полигоне в Ростовской области испытали новейшую технику для разминирования

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Самоходный гусеничный комплекс МТ-2 изготовили в Челябинске.

Мощный двигатель, очень крепкая броня и дистанционное управление — это новейший отечественный робот для разминирования.

Самоходный гусеничный комплекс МТ-2 прошел испытания на полигоне в Ростовской области. Он доказал, что способен обследовать большие площади, находить и уничтожать взрывоопасные предметы как на земле, так и под водой. И даже подорвавшись на мощном снаряде робот не останавливается.

Опытный образец разминировал противопехотные минные поля в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем уникален ульяновский FPV-дрон «Пиранья», с помощью которого был уничтожен первый в истории СВО американский танк M1 Abrams.