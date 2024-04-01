«Выстрел в ногу»: на Западе признали укрепление экономики РФ вопреки санкциям

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Европа вводила ограничения против нашей страны, но в итоге сама ослабла, считают эксперты.

Экономика России укрепляется, несмотря на санкции Запада. Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Усилия стран Запада по заморозке активов, исключению российских банков из мировых платежных систем и прекращению торговли лишь толкнули Россию к укреплению связей с другими международными партнерами, в том числе с Китаем и Ираном», — говорится в материале.

Тем временем Европа слабеет и становится все более зависимой от Соединенных Штатов. Как объяснил профессор международных отношений в колледже Гамильтона Алан Кафруни, отказ Евросоюза от российской нефти и газа привел только к нанесению ущерба собственной экономике.

Также специалист по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксения Киркхэм назвала антироссийские санкции «выстрелом в ногу» Европы, ведь эти рестрикции увеличили самостоятельность РФ. При этом эксперт считает мифом изоляцию нашей страны.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США признали свою роковую ошибку в борьбе с Россией.