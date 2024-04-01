ЦКБР: ВСУ нарастили число FPV-дронов до миллиона, но еще есть проблемы расчетами

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Специалистов среди боевиков Незалежной уже слишком мало для использования беспилотников.

Вооруженные силы Украины нарастили число FPV-дронов до одного миллиона, но в армии по-прежнему есть проблемы с подготовкой расчетов. Такое заявление сделал гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в беседе с РИА Новости.

«Что касается противника, то ВСУ на миллион дронов (или близкому значению) вышли, это свершившийся факт. Такие объемы позволяют им не экономить дроны и применять их по любым целям без ограничений. Другой вопрос, смогут ли сами украинские войска переварить миллион дронов на фронте», — сказал он.

Как объяснил Кузякин, главным ограничением для украинской армии по применению БПЛА является не их количество и производственные мощности, а подвоз аппаратов на фронт и количество квалифицированных специалистов по применению FPV-дронов.

В ЦКБР добавили, что их производственная мощность при необходимости может достичь в короткие сроки нескольких тысяч беспилотников в неделю.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал со ссылкой на Дмитрия Кузякина, что украинские FPV-дроны работают на батарейках от марсианской миссии НАСА. Вероятно, такие аппараты Украине поставили США еще в первые месяцы СВО.