Гуляет с моделями, пока жена нянчит детей? Дмитрий Тарасов ответил на слухи об изменах

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Слава неверного мужа преследует футболиста. Почему Анастасия Костенко все еще защищает его?

Футболист Дмитрий Тарасов возмущен. Он устал от регулярных обвинений в неверности жене Анастасии Костенко, подкрепленных выдуманными доказательствами. Спортсмен и модель в браке с 2018 года, у них четверо детей с небольшой разницей в возрасте, но хорошим семьянином Тарасова все равно не считают — и таких недоброжелателей много. Звезде приписывают тусовки, свидания с другими девушками, а Костенко называют слепой или слишком терпеливой супругой. Многодетная мама защищает мужа, но и ей не верят.

В личном блоге Дмитрий Тарасов решил в очередной раз поднять болезненную для него тему. Он заявил, «про спортсменов всегда говорят гадости», и это вызвано банальной завистью. Неспособные смириться с чужим успехом люди начинают следить за знаменитостью, пытаются обличить, застать врасплох, а потом пишут в Сети негативные комментарии и статьи. По словам футболиста, с его семьей именно это и происходит.

«Для меня самое смешное то, что когда я нахожусь дома, кто-то пишет Насте, мол, Дима гуляет с тремя девушками модельной внешности. А в это время мы лежим дома и смотрим фильм… А если бы реально где-то был, на встрече, к примеру?» — жалуется Тарасов.

Но неприятных совпадений, судя по всему, не случалось. И даже в отсутствие мужа Анастасия Костенко спокойна. Более того, говорит модель своим подписчикам, в их семье есть строгое правило — всегда ночевать дома. Только раз спортсмену пришлось нарушить его, но по уважительной причине, он готовил команду к игре. При этом злопыхатели почему-то уверены, что Тарасов спит отдельно и постоянно останавливается на ночь в отелях.

У пары четверо две дочери, Милана и Ева, и два сына, Алексей и Ярослав. У футболиста также есть наследница от первого брака. Отец пятерых всегда мечтал о большой семье. По его словам, из-за несовпадения взглядов на этот вопрос, в том числе, развалился его брак с Ольгой Бузовой. Останавливаться на достигнутом Тарасов не собирается. Как ранее сообщал 5-tv.ru, он уже уговаривает Костенко родить еще одного ребенка.