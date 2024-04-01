Раскрыто число россиян со счетами за рубежом

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Соответствующие данные привели в Федеральной налоговой службе.

Число налоговых российских резидентов, имеющих финансовые счета за рубежом, составило свыше 500 тысяч человек. Об этом сообщает газета РБК, ссылаясь на презентацию ФНС «Итоги деятельности ФНС России» за 2023 год.

«По состоянию на 31 декабря 2023 года ФНС было известно о 539 тысячи налоговых резидентов России, обладающих финансовыми счетами за рубежом. В рамках автообмена налоговой информацией в 2023 году ФНС получила данные об 1,825 миллиона зарубежных счетов российских налоговых резидентов», — говорится в материале.

По мнению партнера Б1 Марии Фроловой, такой рост открытых россиянами зарубежных счетов связан с тем, что Visa и Mastercard больше не работают в нашей стране. Аналитик, чьи слова приводит издание, полагает, что таким образом граждане РФ ищут альтернативную замену этим платежным системам в других странах для расчетов в поездках за рубежом.

Ранее, писал 5-tv.ru, Минфин России анонсировал механизм обмена замороженных активов инвесторов.