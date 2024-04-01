«Лучше рожать от хорошего дяденьки»: звезды обсудили пополнение в семье Петросяна

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Не только поклонники, но даже знаменитые коллеги не могут удержаться от комментария, когда речь заходит о детях 78-летнего юмориста и его молодой жены Татьяны Брухуновой.

Народный артист РСФСР Евгений Петросян и его 35-летняя супруга Татьяна Брухунова недавно стали родителями во второй раз. Пара воспитывает четырехлетнего сына Вагана, в октябре прошлого года у них появилась дочь Матильда. Еще в 2020-м, когда избранница подарила юмористу сына, он утверждал, что является здоровым мужчиной, а предположения о суррогатном материнстве — просто сплетни.

Сплетни. От них трудно удержаться, когда речь идет о знаменитой семье, да еще и необычной. Брухунова работала помощницей Петросяна, а стала женой, подвинув Елену Степаненко — многолетнюю спутницу и творческого партнера. А потом еще и стала мамой двух малышей, наследников пожилого артиста. Вот и звездные коллеги не в силах устоять — в одном из популярных шоу коллеги обсудили рождение дочери Петросяна.

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова отметила, что Евгения Вагановича можно только поздравить. А Татьяна Васильева, народная артистка РФ, задумалась о будущем детей. Юморист в преклонном возрасте, и если о наследстве беспокоиться нечего, с деньгами в семье проблем нет, то дальнейшие отношения с возможным новым партнером Брухуновой могут сложиться не совсем благополучно.

«А если мать захочет мужчину в дом, как сложатся отношения с ним у твоих детей?», — вопрошала Васильева.

Опытная в этих вопросах Ирина Линдт, вдова Валерия Золотухина, отметила, что родила ребенка, когда мужу было 62 года. Сын Иван потерял отца восьмилетним мальчиком. Трагедия была неожиданностью, так как Золотухин не болел и даже на покой не собирался. Все непредсказуемо, подчеркнула Линдт, а порой и в молодых парах происходят несчастья, разводы, а папы бросают детей. Актриса Мария Голубкина тоже поддержала Петросяна и Брухунову.

«Лучше родить от умного мужика, от Петросяна, чем от какого-то дурака. Потому что ребенок вырастает и станет, как тот дурак. Лучше рожать от хорошего дяденьки, чем от молодого и глупого», — сказала она

Комик Николай Лукинский, давний друг Евгения Вагановича, заявил, что его любимое занятие — «делать детей», но с Еленой Степаненко это правило не сработало. По словам приятеля, у пары не получалось зачать. Как известно, у Петросяна есть также взрослая дочь от первого брака Викторина, она давно живет в США и находится в напряженных отношениях с папой. Примечательно, что развод со Степаненко стал тому причиной. С мачехой женщина общается, а вот отца за уход к молодой пассии не простила.

Ранее 5-tv.ru выяснял, как Татьяне Брухуновой удалось скрыть беременность и рождение дочери.