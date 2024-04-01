Юмор не оценили: аэропорту Иркутска задержали самолет из-за шутки о бомбе

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Розыгрыши уместны далеко не везде, даже если это 1 апреля. Как разрешился инцидент?

С неуместной шутки началось 1 апреля у пассажиров рейса Иркутск — Владивосток. Прямо перед самым взлетом, когда самолет находился на полосе, выяснилось, что кто-то на борту сказал, что у него есть бомба. Экипаж и служба безопасности не сочли это смешным.

«Сейчас мы будем вынуждены вас попросить проследовать на повторный досмотр. Также багаж будет повторно досматриваться», — сказан капитан воздушного судна после заявления о бомбе.

Всех находившихся на борту высадили и доставили на автобусе обратно в аэровокзал. После повторного досмотра рейс благополучно вылетел с трехчасовой задержкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет Ан-26 выкатился за пределы ВПП на Камчатке.