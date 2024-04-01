Правда или мем? С 1 апреля начался период ретроградного Меркурия

Фото, видео: Depositphotos / Shad.off; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Астрологи считают, что это время грозит неприятностями и сложностями. А что говорят ученые?

Для одних время неприятностей, для других — просто мем. В понедельник начался период ретроградного Меркурия — астрономическое явление, которым многие объясняют начало черной полосы в жизни и различные сложности. И если астрологи настаивают, что в это время нужно быть предельно осторожным во всех сферах, то ученые уверены — причина всех проблем находится исключительно в голове.

Корреспондент «Известий» Ксения Попова выяснила, стоит ли опасаться силы Меркурия?

Ближайший месяц Любовь Родионова будет жестко контролировать траты, следить за тем, чтобы и сам кошелек не потерялся и всех призывает быть внимательнее, даже к мелочам. Она уверена, ретроградный Меркурий забирает деньги, ломает технику и может даже поссорить с друзьями.

«Это время избавления, избавляться можно от всего, если на человеке есть какие-то негативные программы, они убираются. Либо если есть психологические моменты, страхи, очень хорошо себя перенастраивать», —рассказала Любовь Родионова.

И хотя научно это никем и нигде не доказано, астрологи и эзотерики не устают это повторять, указывая на расклады Таро и карту движения планет.

Ретроградный Меркурий влияет на каждого по-разному и для того, чтобы понять, каким будет этот месяц — хорошим или не очень, нужно рассчитать так называемую натальную карту. Звучит мистически. Для нас это все непонятно — просто какой-то круг, но а специалисты читают его как открытую книгу. Давайте посмотрим, что же нас ждет.

«Данный период ретро Меркурия окажет на вас серьезное воздействие. И рекомендует вам быть поаккуратнее, в первую очередь, с денежками», — поделилась астролог Лиля Любимова.

Астрономы же пользуются научно-доказательной базой. На самом деле регулярно «ретроградит» Меркурий на протяжении нескольких миллиардов лет. Все планеты движутся вокруг Солнца с разной скоростью по своей траектории, и когда Земля будто обгоняет Меркурий, начинает казаться, что он летит в обратную сторону. Похожий пример: пассажиры отъезжающего поезда могут подумать, что состав на соседнем пути едет назад.

«Это чисто визуальный эффект, с планетой ничего не происходит, она как летела, так и летит, никакого столкновения не происходит. Артефакт обратного движения складывается, потому что мы с вами сами летим вот и все», —отметила астроном Мария Боруха.

Психологи уверяют, что ретроградный Меркурий пришел на смену «не с той ноги» или убывающей Луне — именно под влиянием тех самых эзотериков и их невероятной популярности.

«Люди попадают не под воздействие ретроградного Меркурия, люди попадают под внушаемость, влияние и конструкт безопасности, потому что там есть конкретика. Астрологи конкретизируют, там есть четкая инструкция — что можно делать, что нельзя», —объяснила психолог Яна Сысоева.

Психотерапевты находят и глубинные причины — винить во всех бедах оптическое явление для некоторых — удобно.

«Как правило, люди которые верят, что ретроградный Меркурий влияет на них — это люди, которые не могут брать ответственность на себя за свои поступки, за то что с ними происходит. Их можно назвать инфантильными, людьми которые находятся в позиции ребенка, в позиции жертвы», —рассказала психотерапевт Анна Павловская.

В любом случае, ретроградный Меркурий — это красиво. Астрономы подсказывают, планету уже можно увидеть в ясную погоду. Она примерно в двух ладошках слева от Солнца.