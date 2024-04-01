Пристав арестовал активы на 100 триллионов рублей по делу «Макфы»

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Помимо «Макфы» Генпрокуратура заинтересовалась еще несколькими аффилированными компаниями.

Судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы родственников бывшего депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича на 100 триллионов рублей для обеспечения иска Генпрокуратуры России о взыскании имущества компании «Макфа» и ряда аффилированных предприятий в интересах РФ. Об этом сообщается в материале ТАСС, авторы ссылаются на текст постановления пристава.

Отмечается, что арестованы активы зятя Белоусова Максима Чигинцева, матери объявленного в розыск Юревича, а также других физических и юридических лиц. Деньги находятся на шести рублевых счетах, а также в евро и долларах, все они открыты в ООО «Цифра банк».

«Данный документ уже направлен в кредитное учреждение для его незамедлительного исполнения. Общая сумма наложения ареста на денежные средства должника составляет 100 триллионов рублей», — сказано в постановлении пристава.

Помимо «Макфы» под меры обеспечения иска Генпрокуратуры по решению Центрального районного суда Челябинска арестованы все акций компаний «Первый хлебокомбинат», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское». Арестованы принадлежащие родственнице Юревича и зятю Белоусова акции «Челябинскоблгаз», акции «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов», которыми владеет нидерландская компания MGC International B.V.

Иск Генпрокуратуры с приложениями составляет 25 томов, ответчиками привлечены Юревич и Белоусов и с женой, а также еще 34 юридических лица и десять человек, среди которых отец, мать и сын Юревича, отец, дочь и зять Белоусова, директор «Эмитент-консалтинга» Марина Савранская, экс-глава «Арком» Наталья Петрашева и акционер «СМАК» Владилен Фуфаров. Каждый из них в заявлении ведомства называется «членом противоправного сообщества». Адвокаты апеллируют, что в российском законодательстве нет такого понятия.

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