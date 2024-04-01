«Циркулирует новость»: демонтированный памятник дивизии CC «Галичина» в Канаде может вернуться

Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder / CHROMORANGE

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Неужели мемориал украинским нацистам убрали лишь временно?

Демонтированный памятник первой украинской дивизии CC «Галичина» в канадском городе Оквилле может быть возвращен на свое место. Об этом рассказал «Известиям» посол РФ в Канаде Олег Степанов.

«В здешних пробандеровских кругах циркулирует новость о том, что кенотаф на реставрации и будет возвращен на свое место по окончании работ», — сказал он.

Несмотря на эти сообщения Москва надеется, что Оттаве «хватит ума и смелости дать отпор почитателям нацистских мемориалов», указал Степанов. Кроме того, российская сторона также призывает власти Канады убрать бюст Романа Шухевича и нацистский мемориал на кладбище святого Михаила в Эдмонтоне.

Местные активисты неоднократно требовали снести памятник первой украинской дивизии CC «Галичина». Даже мэр Оквилла Роб Бертон признавался, что ему «противно осознавать, что такой памятник есть в его городе». В марте сообщалось, что этот монумент демонтировали.

Именно в этой дивизии служил Ярослав Гунько, которого в прошлом году чествовали в правительстве Канады. В годы Великой Отечественной войны эта дивизия отметилась различными зверствами, совершенными в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин назвал аплодисменты нацисту в Канаде продолжением дела Гитлера.