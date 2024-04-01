«Покончить с этим»: в конгрессе США призвали завершить конфликт ядерной бомбой

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Omar Ashtawy apaimages

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Конгрессмен Тим Уолберг предложил повторить опыт Хиросимы и Нагасаки.

Применить ядерное оружие и быстро завершить вооруженный конфликт в секторе Газа — такое предложение высказал член палаты представителей США от Республиканской партии Тим Уолберг. Об этом сообщается в материале американской газеты The Washington Post, авторы ссылаются на видео снятое на встрече политика с избирателями в штате Мичиган. На мероприятии он выступил против гуманитарной помощи населению этой территории.

«Член Конгресса от республиканской партии, судя по всему, предложил сбросить ядерное оружие на сектор Газа», — пишет газета.

Соединенные Штаты, по данным издания, планируют построить порт у побережья Газы для доставки гуманитарных грузов. На видео участник встречи возмущается — почему американцы должны тратить на это деньги. В ответ Уолберг говорит, что Вашингтону не следует давать ни копейки. А затем вспоминает два японских города, на которые США сбросили атомные бомбы в 1945 году.

«Все должно быть как с Нагасаки и Хиросимой. Нужно покончить с этим быстро», — сказал Уолберг.

Авторы статьи пишут, что запросили комментарий в офисе конгрессмена. Но там их заверили, что никаких бомб на Газу он сбрасывать на самом деле не хочет. Представители политика подчеркнули, что он высказывался метафорически, «чтобы продемонстрировать безотлагательность и необходимость скорейшей победы над врагами».

«В заявлении офиса конгрессмена утверждается, что Уолберг «явно использует метафору для поддержки быстрой ликвидации Израилем ХАМАС, что является лучшим шансом спасти жизни в долгосрочной перспективе и единственной надеждой на достижение постоянного мира в регионе», — сказано в материале.

Согласно записи слов Уолберга, которая оказалась в распоряжении редакции газеты, после того как конгрессмен сказал: «Быстрее с этим покончим», он добавил: «То же самое должно быть и на Украине».

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