Родители еще не знают: смерть звезды «Дома-2» Либерж Кпадону подтвердила ее подруга

Фото: Instagram* / libergik

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По предварительным данным, тело экс-участницы скандального реалити-шоу пролежало в квартире 41 день, прежде чем его нашли.

Стало известно о смерти популярной экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону. Сначала появились новости о пропажи звезды, но теперь страшное известие подтвердила ее подруга с реалити-шоу Алиана Устиненко.

«Все правда. 41 день назад. Малышка, покойся с миром. Ничего не могу говорить, просто нет никаких слов. Сейчас главное дозвониться, достучаться до родителей. Они не в курсе и ничего еще не знают», — сообщила Устиненко в социальной сети.

Друзьям звезды непонятно, почему родители не знают о смерти Либерж. Пропала девушка больше месяца назад, и никто из родственников не бил тревогу.

Судя по словам Устиненко, тело Кпадону больше месяца пролежало в квартире. И только сейчас его обнаружили.

Ранее стало известно, что 36-летняя знаменитость жаловалась на проблемы со здоровьем. У нее обнаружили новообразования в легких.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Якунина раскрыла страшные подробности смерти звезды «Дома-2».

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