Буданов* назвал строительство железных дорог в новых регионах РФ проблемой для Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков

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Глава ГУР пообещал «справиться» с сухопутным участком путей сообщения.

Восстановление железнодорожного сообщения Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей с Ростовом-на-Дону и Крымом станет серьезной проблемой для Киева. Об этом заявил глава военной разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов*.

«Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Этот процесс уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему», — сказал он в эфире всеукраинского телемарафона.

Буданов добавил, что планирует «справиться» с сухопутным участком путей сообщения, так как соответствующий опыт «в принципе есть».

Президент РФ Владимир Путин на митинге-концерте в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией заявил о скором строительстве железной дороги до Севастополя через Донбасс.

По словам главы государства, на сегодня восстановлен железнодорожный путь от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска, а в ближайшее время железнодорожные составы поедут уже прямо в Севастополь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Буданов заявил о подготовке украинских боевиков к «серьезной операции» в Крыму.

* — внесен в список террористов и экстремистов в РФ