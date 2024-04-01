Элтон Джон и Дэвид Бекхэм: с какими звездами дружит королевская семья Великобритании

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Кому из знаменитостей доверяют свои секреты Карл III, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон?

Многие голливудские звезды первой величины гордятся близкими отношениями с членами королевской семьи Великобритании. Существует немало артистов, которые дружат с королем, принцессами и принцами.

Дэвид и Виктория Бекхэмы

Принц Уильям, Кейт Миддлтон и футболист Дэвид Бекхэм. Фото: www.globallookpress.com / I–Images

Дэвид и Виктория Бекхэмы на протяжение многих лет дружат с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. А в прошлом Дэвид общался не только с Уильямом, но и с принцем Гарри.

«Я с огромным уважением отношусь к Уильяму и Гарри, потому что они через многое прошли уже в самом юном возрасте. Безусловно, их мама могла бы ими гордиться. Как и вся королевская семья», — рассказывал футболист о братьях.

Кейт Миддлтон с Викторией Бекхем также нашли общие темы для разговоров. Обе интересуются дизайном интерьера и одежды.

Том Круз

Принц Уильям, Кейт Миддлтон и актер Том Круз. Фото: www.globallookpress.com / Loredana Sangiuliano

Американский актер Том Круз достаточно большое количество времени проводит в Великобритании, а также часто встречается с членами королевской семьи. Особенно близко артист общается с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, сообщает Газета.ру.

Том Круз еще в 1992 году познакомился с матерью принцев Уильяма и Гарри — принцессой Дианой. Это случилось в Лондоне на премьере фильма «Далеко-далеко». С тех пор он общался с герцогом Эдинбургским в Букингемском дворце, посещал футбол с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.

«У нас много общего. Мы оба любим Англию, и мы оба — авиаторы, любим летать», — говорил он об Уильяме.

Элтон Джон

Принц Гарри и Элтон Джон. Фото: www.globallookpress.com / Patrick van Katwijk

Известный певец Элтон Джон был одним из близких друзей принцессы Дианы. Он также тепло относится к ее сыновьям Гарри и Уильяму.

В своей биографии артист описал первую встречу с принцессой. Впервые они увиделись на дне рождения принца Эндрю в 1981 году. А во время танца между певцом и принцессой зародилась взаимная симпатия.

Кара Делевинь

Кара Делевинь. Фото: www.globallookpress.com / Ik Aldama

Модель и актриса Кара Делевинь в 2013 году подружилась с принцем Гарри. В это время они оба вращались в одном и том же кругу. Знаменитости даже приходилось развеивать слухи о романе с наследником Карла III.

Роуэн Аткинсон

Роуэн Аткинсон. Фото: www.globallookpress.com / Fred Duval

Актер Роуэн Аткинсон, который стал известен по роли Мистера Бина, многие годы дружит с королем Карлом III. Он не раз бывал на мероприятиях королевской семьи. Актер даже присутствовал на свадьбе еще на тот момент принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз в 2005 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Британии заявили о готовности принца Уильяма занять трон.