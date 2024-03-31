Пропал с экранов и впервые стал дедом в 85: как сейчас живет Александр Збруев

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актер не особо любит пускать в личную жизнь чужих людей. На экранах в последний раз он появлялся в 2019 году. Как сейчас живет любимец публики?

Известный актер Александр Збруев в последний раз появлялся на экранах в сериале «Содержанки». Он очень редко дает интервью и делится подробностями о своей жизни с журналистами. Вместе с тем поклонники не перестают ходить на спектакли с его участием и с нетерпением ждут его новых ролей в кино. Сегодня, 31 марта, артисту исполнилось 86 лет. Что известно о судьбе актера — читайте в материале 5-tv.ru.

Недавно Збруев впервые стал дедушкой. Наследника ему родила дочь Татьяна, которая работает со своим знаменитым отцом в стенах театра «Ленком». Два года назад она стала женой топ-менеджера Александра Заикина. Известно, что наследника актерской четы назвали Львом. Сейчас Александр Збруев посвящает все свое свободное время долгожданному внуку.

Пока Александр Збруев привыкает к роли дедушки, за свои основные — сыгранные в театре и на экране — артист в феврале 2024 года был удостоен ордена «Александра Невского». Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении актера за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность, сообщает ТАСС.

Сейчас Збруев почти не появляется на телеэкранах. Последней работой актера стала роль в сериале Константина Богомолова «Содержанки» в 2019 году. Артист сыграл в нем чиновника — так о нем узнало подрастающее поколение.

«У меня все есть. Хорошая квартира, машина, есть куда ее ставить, а в Москве это важно. Я могу позволить себе поехать в любую страну, если, конечно, политические отношения с ней нормальные. И я люблю помогать детям, родным и близким людям — не потому, что я такой хороший, а потому, что это моя потребность и радость и я могу себе это позволить», — говорил актер.

Сам Збруев в одном из интервью отмечал, что принимает участие в кинопроектах выборочно и не исключает, что рано или поздно согласится на интересное предложение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о судьбе Александра Баширова.