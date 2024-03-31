Соскин заявил, что Киссинджер предупреждал, что Украина — это маленькая пешка

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler

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Что помешало украинскому лидеру прислушаться?

Владимир Зеленский не воспринял всерьез предупреждение Генри Киссинджера о том, что Украина — это маленькая пешка в игре, которую ведет США. Об этом заявил бывший советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

«А если бы воспринял, то мы бы избежали этой катастрофы», — комментирует политик эту ситуацию на своем канале на платформе YouTube.

Однако Зеленский был уверен в силе и важности Киева на политической арене, поэтому не воспринял заявление Киссинджера всерьез.

Бывший государственный секретарь США утверждал, что добиться мирного урегулирования конфликта на Украине возможно только при признании ее нейтральным государством. Он также считал, что Россия стремится действовать из желания защитить свои границы. В том числе, он настаивал на переговорах Киева с Москвой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ФРГ потребовали от Зеленского незамедлительной капитуляции перед Россией.