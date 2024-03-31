Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Белгородской области
Фото: Колядин Павел / ТАСС
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Местная жительница во время атаки находилась на улице и получила ранения, от которых скончалась на месте.
Жительница села Дунайки в Белгородской области погибла в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, женщина в момент обстрела находилась на улице. От полученных ран она скончалась на месте до приезда скорой помощи.
Также, по словам Гладкова, в результате обстрела были повреждены четыре частных дома, хозпостройка, три автомобиля и линии газо- и электроснабжения.
До этого стало известно, что в результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ повреждения получили 18 частных домовладений, в двух из них произошло возгорание. На местах ЧП работают оперативные службы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства ПВО уничтожили десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, которыми боевики ВСУ пытались обстрелять Белгородскую область.