«Больше нет с нами»: Якунина раскрыла страшные подробности смерти звезды «Дома-2»

Анна Якунина: пропавшей Либерж Кпадону больше нет с нами

Фото: Instagram* / libergik

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Последний раз Либерж Кпадону выходила на связь 14 февраля. Так действительно блогер погибла или все это просто слухи?

Участница реалити-шоу «Дом-2» Анна Якунина раскрыла страшные подробности пропажи 36-летней звезды проекта Либерж Кпадону. Она сообщила о возможной смерти звезды в личном блоге. Об этом ей якобы рассказали соседи пропавшей.

«Жила по соседству… По пабликам ходят скрины из чата нашего ЖК, где сказано, что она умерла. Лично не видела, оснований не верить соседям у меня нет. Ждите официальную информацию, пожалуйста», — рассказала одна из соседок.

В сети начали активно обсуждать новость о смерти Либерж. Однако другие участники проекта предостерегли аудиторию от преждевременных выводов.

Алиана Устиненко отметила, что у нее нет точной информации о смерти коллеги по проекту, поэтому она попросила заранее не хоронить Кпадону.

«Ребята, по поводу Либерж: пока никто ничего не знает. Точной информации нет ни от родных, ни от других организаций, поэтому не нужно верить тем, кто уже похоронил ее», — сказала она в своих социальных сетях.

Либерж Кпадону пропала после 14 февраля. В тот день она опубликовала последний пост. На видео она со всеми как будто прощалась:

«Милые мои. Сейчас надо молиться. По-другому не скажешь. Надеюсь, после я вам сообщу как… Если вдруг не сообщу, то не поминайте лихом. Всех люблю, всех целую. Ни на кого зла нет».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кладону сообщила о проблемах со здоровьем. У 35-летней звезды обнаружили новообразование в легких.

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