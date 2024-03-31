«Иду худеть»: Виктория Боня сравнила себя с кабаном и перестала есть

Виктория Боня сравнила себя с кабаном и перестала есть

Фото: © РИА Новости / Асатур Есаянц

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Эпатажная звезда пожаловалась подписчикам на лишние килограммы и взялась за решение проблемы радикальным методом.

Модель, блогер и телеведущая Виктория Боня вновь заговорила о смене внешности. На этот раз звезду не устраивают ее лишние килограммы. В своем блоге она заявила, что отказывается на некоторое время от еды вовсе. Таким «кабанчиком», по ее словам, она не была никогда.

«С завтрашнего дня иду худеть на пять килограммов за пять дней!» — написала Боня в социальной сети.

Блогер честно рассказала и показала, что весит 59 килограммов при росте 170 сантиметров. И ее это не устраивает. Но знаменитость знает действенный способ, как в столь короткий срок сбросить лишний вес. Так, в первый день она полностью отказалась от еды.

При этом многие подписчики не оценили радикальный подход блогера.

«Так может говорить только человек, который понятия не имеет о здоровье»;

«Боня плохо кончит. Два килограмма в месяц — это максимум, который без сбоев для организма. Уже пора бы понимать в этом возрасте такие базовые вещи»;

«А помните, Вика говорила, что не может поправиться? И очень страдает от этого. Мне кажется, она нас обманывала»;

«Как уйдет вода, так и придет», — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Виктория Боня не может увидеться с дочерью.

Виктория Боня показала себя в купальнике. Instagram* / victoriabonya

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