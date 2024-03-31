Третий на подходе: Кети Топурия впервые поделилась снимком с округлившимся животом

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Певица долгое время скрывала свою беременность.

Певица Кети Топурия впервые поделилась в своем блоге фотографией, на которой она продемонстрировала округлившийся живот, тем самым подтвердив слухи о третьей беременности.

В Сети стала распространяться информация об интересном положении артистки после того, как на съемках концерта объемный пиджак не смог скрыть изменения в фигуре звезды. Сейчас поклонники Кети Топурии искренне поздравляют ее под постом в комментариях.

«Как прекрасно! Спасибо за мою улыбку с самого утра»;

«Трое детей — это уже слишком серьезно, даже не верится»;

«Я очень сильно рада за Вас! Поздравляю!» — радуются поклонники.

Кети Топурия впервые стала мамой, родив дочь Оливию в браке с бизнесменом Львом Гейманом. Однако пара в 2017 году развелась и артистка вышла замуж за Льва Деньгова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кети Топурия высказалась об эмиграции из России.