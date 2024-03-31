Курортный сбор вводится в Петербурге с 1 апреля

Фото: Гынгазов Николай / ТАСС

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Каждый совершеннолетний гость Северной столицы должен будет заплатить 100 рублей в сутки на содержание туристической инфраструктуры города.

В Петербурге с 1 апреля начнут взимать курортный сбор в размере 100 рублей в сутки с каждого совершеннолетнего туриста, проживающего в гостиницах, апарт-отелях и хостелах. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.

В нем отмечается, что собранные по курортному сбору деньги будут направлены на строительство и содержание объектов туристической инфраструктуры Петербурга.

Городской комитет по туризму ранее опубликовал памятку с разъяснениями о курортном сборе. В ней говорится, что за пользование инфраструктурой обязаны платить все, кто проживает в гостинице, отеле, санатории, пансионате и другом объекте размещения. Одна ночь, как и день заезда, сбором не облагаются.

Также комитет по туризму предложил владельцам гостиниц добровольно регистрироваться в специальной программе и обмениваться данными о постояльцах.

От курортного сбора в следующем году бюджет Северной столицы рассчитывает получить около 300 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поручил создать инфраструктуру для туризма в национальных парках к 2030 году.