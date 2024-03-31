В Харькове ввели почасовое отключение света

Фото: www.globallookpress.com / Mattia Bagnoli

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Причиной названа ненадежность систем передачи электроэнергии.

В Харькове введены графики почасовых отключений электроэнергии, сообщает Минэнерго Украины.

«В Харькове энергетики вынуждены вернуться к применению графиков почасовых отключений», — говорится в Telegram-канала ведомства.

Причиной отключений названа ненадежность систем передачи электроэнергии. Отмечается, что графики будут действовать до полной стабилизации ситуации.

Мэр Харькова Игорь Терехов на днях заявил, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). При этом он затруднился сказать, как долго будут идти восстановительные работы, так как «разрушения очень серьезные».

Терехов также отметил, что централизованное водоснабжение в городе практически отсутствует, а больницы, аптеки и магазины получают электропитание от генератора.

Российские войска ночью 22 марта нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам на Украине. В результате повреждены ряд предприятий по производству вооружения для ВСУ, уничтожена иностранная техника, поражены подразделения боевиков и наемников.

Минобороны РФ подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) скопили большое количество западной техники под Харьковом.