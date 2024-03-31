«Шансы очень велики»: кто сменит Эрдогана на посту президента Турции

Фото, видео: Reuters / Umit Bektas; © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

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Следующий лидер придет уже с определенно заданным эшелоном. Кто составит конкуренцию действующему президенту?

Действующий мэр Стамбула Экрем Имамоглу может стать следующий президентом Турции, если сохранит свои позиции и победит на сегодняшних выборах. Об этом заявил тюрколог Юрий Мавашев в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

В Турции 31 марта стартовало голосование на муниципальных выборах, граждане, в том числе, выбирают мэра Стамбула. Муниципальные выборы в Турции считают «прологом» к битве за пост президента в 2028 году. Если победу вновь одержит Имамоглу, то он составит серьезную конкуренцию президенту Турции Реджепу Эрдогану.

«Если Экрем Имамоглу победит (на выборах мэра Стамбула — Прим.ред), то в этом случае его шансы (стать президентом Турции — Прим.ред) очень велики. Другой такой фигуры у оппозиции, пожалуй, что нет на сегодняшний момент. Фигура объединяющая, фигура заметная. И, кроме того, Имамоглу очень грамотно играет на консервативном поле», — сообщает эксперт.

По словам Мавашева, Экрем Имамоглу имеет большое уважение к религии, что немаловажно. Это своеобразное ноу-хау Народно-республиканской партии, так как раньше она была далека от религиозной демонстрации. Это указывает на то, что Турция изменилась. Следующий лидер после Эрдогана придет уже с определенно заданным эшелоном.

«Во всяком случае, это касается международной политики. Тот международный курс, который Эрдоган проводил, я думаю, и следующий президент будет проводить точно так же», — подчеркивает тюрколог.

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