Предлагали миллион евро за вечер: почему Ирина Дубцова все еще одна

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Звезда отмечала, что мечтает влюбиться. Но пока не встретила идеального мужчину, вот и вынуждена посвящать себя сыну и работе.

Написав в нулевых годах знаменитую песню «О нем» и исполнив ее на проекте «Фабрика звезд—3», певица Ирина Дубцова навсегда впечатала свое имя в историю шоу-бизнеса.

Ее тяжелый взгляд, томное лицо и лирический вокал запомнился зрителям, хотя прошло уже почти 20 лет. Однако в личной жизни у певицы пока не сложилось. Она была однажды замужем, а сейчас единственным мужчиной в жизни называет сына Артема.

Биография певицы

www.globallookpress.com / Maxim Burlak

Ирина Дубцова родилась 14 февраля 1982 года в Волгограде. Ее отец Виктор Дубцов был известным в городе музыкантом, а также основателем джазового коллектива «Dubcoff Band». Музыка была в жизни артистки буквально с рождения. Уже с 11 лет Ирина выступала в группе. Руководителем коллектива стала Наталья Дубцова, мама Ирины, а продюсером исполнительницы был отец.

Повзрослев, Ирина поступила в музыкальной училище.

«Я училась в музыкальном училище, параллельно пела в ресторане, под присмотром папы, конечно, и его знакомых музыкантов, и очень этим горжусь. Это самая шикарная вокальная школа! Зарабатывала, кстати, приличные деньги и кормила весь курс не в столовке, а в ресторане», — вспоминает певица.

После получения аттестата отец отвез Ирину на прослушивание в продюсерский центр Игоря Матвиенко. Так она стала участницей группы «Девочки».

Фабрика звезд

Денисов Антон / ТАСС

В 2004-м Дубцова, наконец, громко заявила о себе, засветившись на «Фабрике звезд — 4».

Продюсером того сезона стал Игорь Крутой. Тогда же Ирина Дубцова исполнила главный хит — «О нем», а также спела в дуэте с Игорем Николаевым, Александром Розенбаумом и Владимиром Пресняковым, «Иванушками International».

Пожалуй, ни у кого не оставалось сомнений в том, что именно Дубцова станет победительницей четвертого сезона. Артистка оставила позади даже Стаса Пьеху, Тимати, Алексу и Доминика Джокера.

В награду за первое место певица получила дорогущий автомобиль, запись сольного альбома, съемку трех клипов и право представлять Россию на конкурсе «Новая волна».

Отношения с мужчинами

www.globallookpress.com / Alexander Keltik

С ранних лет любовь к мужчинам занимала у нее много времени, почти все песни звезды были об отношениях мужчины и женщины.

В 2000-м году появились слухи о романе Дубцовой с Олегом Яковлевым из «Иванушек International». Спустя годы отношения назвали пиар-ходом, а певица пояснила, что у нее была юношеская влюбленность, сообщают публицисты на платформе Дзен.

Роман Черницын

Известно, что за ней ухаживало немало состоятельных мужчин. Но замуж она вышла, внезапно, за не очень богатого музыканта. За того самого, которому посвятила известную песню «О нем» — Романа Черницына. Он может быть знаком читателям как солист группы PLAZMA. Пара познакомилась еще в Волгограде, певице на тот момент было 16 лет, а ее избраннику — 26.

Роман сделал предложение Ирине в заключительных частях «Фабрики». Тогда многие заподозрили пару в том, что их история — выдумка продюсеров. Сыграть церемонию молодожены решили также на проекте, а уже через два года у них сложилось важное событие. У Черницына и Дубцовой родился сын, которого назвали Артемом.

Однако брак артистов продлился всего три года. Работающая на «Фабрике звезд» Олеся Сазыкина рассуждала, что для Ирины, привыкшей общаться с богатыми людьми и с представителями «золотой молодежи», Роман был недостаточно обеспеченным мужчиной. Кроме того, Сазыкина обвиняла Дубцову в измене мужу.

Тигран Мальянц

Вскоре после разрыва с Романом у Ирины начались двухлетние отношения с владельцем сети стоматологических клиник Тиграном Мальянцем. В 26 лет артистка «получила» десятилетнюю падчерицу, которую нужно было воспитывать. Певица была не готова к этому: возлюбленный полностью погрузился в бизнес, и потому не помогал ей.

Как позже признавалась Дубцова, девочка всячески доводила ее. Не последнюю роль сыграла и бывшая жена Тиграна. Женщина пыталась мстить Дубцовой, так как считала ее разлучницей. Не желая больше терпеть унижение в свой адрес, певица решила расстаться с бизнесменом.

Леонид Руденко

Через два года СМИ стали писать про роман Дубцовой и диджея, музыканта Леонида Руденко. Казалось бы, певица наконец-то обрела женское счастье: избранник был молод, хорош собой, да еще и имел прекрасное чувство юмора.

Музыканты вместе сочиняли новые хиты, вместе путешествовали и вместе появлялись на светских мероприятиях. Но спустя год стало известно, что союз распался. В сеть также просочилась запись, на которой певица открыто при всех кроет матом возлюбленного.

Адеринсола Хабиб Эсеола

Следующим возлюбленным Ирины стал футболист Адеринсола Хабиб Эсеола. Избранник был на десять лет младше певицы, но это не стало препятствием для отношений.

Пара познакомилась в 2018 году в интернете: молодой человек написал Дубцовой в одной из социальных сетей. Артистка сначала усомнилась в том, что это реальная личность, но, основательно изучив страницу, согласилась на встречу. На берегу Средиземного моря и случился «курортный» роман.

Певица признавалась, что за ней нередко ухаживали и женатые мужчины, однако разрушать семьи для нее — табу, поэтому такие поклонники сразу получали отказ. Однажды звезде даже предлагали миллион евро за ужин, но она отвергла предложение.

Где сейчас певица?

© РИА Новости / Кирилл Зыков

В последние годы артистка довольно сильно изменилась: появился лишний вес. В сети обсуждали слухи об алкоголизме, якобы знаменитость ушла в запой из-за разбитого сердца и одиночества. Но сама Ирина намекала на некую серьезную болезнь.

Однако покидать сцену в ближайшие десять лет певица не планирует, призналась она.

Артистка не только проводит концерты и выступает на частных мероприятиях, но и участвует в музыкальных и телевизионных шоу. Кроме этого, Дубцова продолжает воспитывать сына. Певица уже приобрела ему квартиру и планирует купить машину.

Ирина отмечала, что мечтает влюбиться. Но пока не встретила идеального мужчину. Вот и вынуждена посвящать себя сыну и работе. Поклонники уверены: у певицы все впереди, и рано или поздно она обретет свое счастье.

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