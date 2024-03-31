Битва за Часов Яр и Работинский выступ: итоги СВО за неделю

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

Что сейчас происходит в зоне спецоперации?

Армия России продолжает успешно выполнять все цели и задачи в рамках спецоперации. О самых значимых достижениях бойцов за минувшую неделю читайте в материале 5-tv.ru.

Киевский режим потерял 120 боевиков ВСУ и шесть танков под Авдеевкой

© РИА Новости / Станислав Красильников; Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российские бойцы продолжают продвижение на авдеевском направлении. Так, за сутки было улучшено положение по переднему краю, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«На авдеевском направлении в результате успешных действий подразделения группировки войск „Центр“ улучшили положение по переднему краю и отразили десять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 53-й, 47-ймеханизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Бердычи Донецкой народной республики», — говорится в сводке.

В результате киевский режим понес потери. Так, армия Украины лишилась до 120 боевиков, шести танков, двух боевых бронированных машин и двух автомобилей.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка „Акация“, гаубица Д-20, противотанковая пушка „Рапира“, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48», — добавили в Минобороны.

Активные действия у Работинского выступа

Вооруженные силы России постепенно выдавливают армию Украины из Работинского выступа. Такое заявление сделал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Наши армия постепенно выдавливает противника из Работинского выступа, атакуя на северо-востоке от Новопрокоповки… В самом Работино наши войска улучшили позиции по переднему краю», — приводит РИА Новости его слова.

Кроме того, российским бойцам удалось отразить атаки ВСУ в районе Нестерянки, северо-западнее Вербового и Работино. В ходе боев в последнем населенном пункте войска Украины потеряли тысячи боевиков, подчеркнул Рогов.

Битва за Часов Яр

Российские войска методично наступают вперед, наиболее заметные продвижения к югу и северу от Донецка и в районе Артемовска, где после освобождения села Красное наши штурмовые подразделения вышли к окраинам Часова Яра, крупного оборонительного узла ВСУ, захват которого позволяет сформировать два полукотла. Один в районе Северска и в районе Троицка.

За продвижением наших войск на этом направлении следит корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Прифронтовой Соледар. Город уже полтора года как освобожден от украинских боевиков. Но здесь по-прежнему очень опасно. И днем, и ночью.

Так наши солдаты сбивают вражеские дроны, которые и сами атакуют и артиллерию ВСУ корректируют. Целых домов в городе практически не осталось. Но самое парадоксальное, что здесь по-прежнему живут люди.

«Идет обстрел и мы еще бежим по минному полю. Если первый не заметит мину, то мы вшестером плюс раненый, можем тут же и остаться», — говорит командир медицинской роты с позывным «Хаус».

Прорыв обороны ВСУ у села Вербовое

Вооруженные силы России прорвали оборону армии Украины северо-западнее села Вербовое. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Наши войска прорвали оборону ВСУ северо-западнее Вербового на ореховском направлении, продвинулись на два километра и заняли пять вражеских опорников», — сказал он.

Вместе с тем бойцы РФ на том же участке наступают северо-западнее села Работино. В самом населенном пункте они улучшили свои позиции.

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