Кристина Асмус поделилась фото с родителями, с которыми не общалась много лет

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Звезда призналась, что во многом похожа на своего отца.

Актриса театра и кино Кристина Асмус обнародовала снимок с матерью Радой Викторовной и отцом Игорем Львовичем на странице в социальных сетях. Она сообщила, что ее папе исполнилось 65 лет.

Асмус назвала себя папиной дочкой и объяснила, что во многом на него похожа.

«Я узнаю в себе папу буквально во всем — в пластике, смехе, в жидких волосах. Я тоже терпила и лучше уступлю, чем полезу куда-то. Я, как и папа, сначала думаю о других, а потом о себе. Мой папа пахарь, и сумасшедший трудоголизм и выдержка у меня от него. Я не помню ни одного выходного у папы. А теперь и я так живу», —поделилась она.

Кристина Асмус поздравила своего отца с днем рождения в социальных сетях. Instagram* / asmuskristina

Кристина назвала отца образованным и интеллигентным человеком. Она рассказала, что была близка с родителями папы, как ни с кем другим.

Звезда долгое время не общалась родителями. В детстве ей пришлось пройти через многое: родные смеялись над ее выбором стать актрисой и не верили в дочь. Однако актрисе все же удалось наладить отношения с ними.

Она также заявила, что отец обещал сбрить усы, когда она снимется в хорошем кино. Однако пока усы на месте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Асмус высказалась об отношениях с абьюзерами.

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