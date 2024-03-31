Есть определенные правила: что категорически нельзя делать на кладбище

На кладбище нельзя входить через большие ворота и оборачиваться после ухода

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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Как почтить память умерших могут беременные и что принести из дома на могилу?

Посещение кладбища является важным ритуалом, во время которого мы можем проявить уважение к нашим предкам. Данный процесс требует соблюдения определенных правил, о которых нужно знать перед тем, как прийти на могилу к покойному. О них рассказал портал Бердск Онлайн.

Время

Что касается времени суток, то строгих указаний нет. Однако важно помнить, что обычно посещение кладбище допускается от восхода до заката Солнца. Чаще всего места захоронения близких стараются посетить до полудня. Но если до этого момента человек не успевает — допустимо прийти чуть позже.

Согласно православным традициям, на могилу усопшего принято приезжать на третий, девятый и сороковой день после смерти. Далее место захоронения посещают в день годовщины смерти.

Если у близких есть душевная потребность посещать могилу чаще, это стоит делать по субботам и специальным дням, когда церковь поминает усопших — на Радоницу и Родительскую субботу.

Нельзя приходить к покойным на кладбище по воскресеньям и в дни православных праздников: на Пасху и в период Светлой седмицы.

Вход

Традиционно главный вход на кладбище с большими воротами используется для ввоза тела умершим. Поэтому, чтобы посетить могилу близкого, стоит использовать запасной вход или же калитку для посетителей.

Еще считается, что нельзя уходить с кладбища другой дорогой. По какому пути пришли на могилу, по такому же надо и уходить. Также принято верить, что нельзя оборачиваться на могилу после ухода, даже если кто-то зовет и возвращаться, если что-то забыл.

Категорически нельзя перелезать через оградки и калитки, чтобы сократить путь.

Поведение

Во время посещения кладбища принято вести себя максимально сдержанно и этично. На могиле не допускается громкой ругани и другого проявления непристойностей.

Совершение неоднозначных действий во время посещения могилы усопшего также недопустимы. Например, при желании сходить в туалет лучше найти специально обустроенное для этого место.

Еда и питье

Традиция приносить угощения на могилу осталось в нашей культуре с языческих времен. Поэтому еду и напитки вроде бутербродов, сладостей и напитков лучше отдать нуждающимся. Оставлять угощения на могиле не стоит, потому что они могут вскоре испортиться, если вовремя не убраться, и начать гнить.

Распитие спиртных напитков лучше оставить до возвращения домой.

Кому нельзя ходить на кладбище

Нельзя посещать могилы усопших во время алкогольного или наркотического опьянения. Не стоит также приводить на кладбище маленьких детей и беременных женщин. Принято верить, что умершие могут взять с собой молодые души. Если беременная девушка хочет почтить память близкого, ей стоит сходить в церковь.

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