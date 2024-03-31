ВКС нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины

Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg

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Российские войска продолжают выполнять поставленные задачи в зоне спецоперации.

Воздушно-космические силы России в ходе спецоперации нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что удар наносился с помощью беспилотников и высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования. В результате была нарушения работа предприятий оборонной промышленности, занятой изготовлением и ремонтом вооружения, военной техники и боеприпасов.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты были поражены.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска подбили очередной Abrams под Авдеевкой. Для этих целей наши военные использовали беспилотник «Ланцет».