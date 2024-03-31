Захарова предупредила Францию, что в России могут быть не рады их товарам

МИД РФ предложил отказаться от товаров из Франции после слов о спортсменах РФ

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Прежде с резким заявлением выступила мэр Парижа в адрес российских спортсменов.

Россия может отказаться от французских товаров в случае, если мэр Парижа Анн Идальго продолжит говорить, что российским и белорусским спортсменам не будут рады на Олимпийских играх. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

«Как думаете, может, нам подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что ей будут не рады?» — предложила дипломат.

Если во Франции прозвучит еще одного подобное заявление, продолжила Захарова, то французские бизнесмены пойдут брать штурмом мэрию Парижа. При этом у России есть большой выбор, чем заменить товары из этой страны.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.

О допуске российских спортсменов к олимпийским состязаниям в 2024 году стало известно 8 декабря 2023-го. МОК принял такое решение, но при этом прописал множество условий.

Так, требования включают запрет на любую деятельность, связанную с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом РФ. Кроме того, табу наложено на символику национальных федераций или олимпийских комитетов.

Спортсмены не могут высказываться в поддержку спецоперации на Украине на официальных мероприятиях и в интервью прессе ни до, ни во время, ни после Игр. То же касается их персонала. При этом россиянам и белорусам не разрешено выступать в командных дисциплинах.

Все сборные отстранены, из календаря удалены все турниры в РФ и Белоруссии. Теннисисты из обеих стран будут соревноваться без ограничений, но только в нейтральном статусе. Таковы решения ITF, Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Парижа Анн Идальго сделала резкое заявление о россиянах на Олимпиаде, подчеркнув, что «им будут не рады» на летних Олимпийских играх в Париже.