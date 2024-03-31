«Захотелось быть красивой»: Ирина Понаровская чуть не умерла из-за диеты

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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У известной певицы отказали почки из-за похудения.

У знаменитой певицы Ирины Понаровской после похудения отказали почки. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале «Света вокруг света». Случилось это достаточно давно, когда заслуженной артистке РФ было 24 года.

В то время она занялась экстремальным похудением, выбрав для себя достаточно изнурительную и тяжелую диету. В итоге здоровье звезды сильно пошатнулось.

«Отказали почки. Я худела, диеты стали причиной. Я была толстая девочка, а потом захотелось быть красивой. Я же видела себя в зеркало. Я понимала, что это некрасиво. Если хочешь идти на сцену, то вперед, талия должна быть 50 сантиметров», — сообщила знаменитость.

Сейчас Понаровской уже 71 год, но она все равно прибегает к жестким диетам. Она поделилась, что часто сидит на голодании, ее рекорд — 32 дня без еды. Однако певица упомянула, что это лишь ее метод, для многих других людей он категорически не подходит.

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