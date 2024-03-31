Фото: Blondet Eliot/ABACA / ТАСС

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Париж намерен расстаться с бронетранспортерами, которыми уже почти 40 лет.

Франция в рамках нового пакета помощи намерена отправить Украине бронетранспортеры (БТР), ракеты и самонаводящиеся боеголовки. Об этом заявил французский министр Вооруженных сил Себастьен Лекорню, его слова приводит газета La Parisien.

«Эта старая техника, которая все еще находится в рабочем состоянии, сможет принести прямую пользу Украине в значительных количествах. Мы можем говорить о сотнях за 2024 и начало 2025 года», — сказал он.

Лекорню объяснил, что Украине нужны бронетранспортеры VAB для мобильности войск и «удержания такой большой линии фронта». Правда, БТР уже около 40 лет, их заменили на новую модель.

Вместе с тем Лекорню указал на дефицит снарядов для систем ПВО. В этой связи Париж намерен «разблокировать новую партию ракет Aster 30» для ЗРК SAMP/T MAMBA и в сжатые сроки разработает самонаводящиеся боеприпасы.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал тяжелейшее положение ВСУ. В том числе речь идет и о нехватке оружия.