В штате Оклахома баржа врезалась в мост через реку Арканзас

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Ziese

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В результате инцидента движение машин было приостановлено.

В американском штате Оклахома баржа врезалась в мост через реку Арканзас. Как сообщила местная патрульная служба полиции в соцсетях, в результате случившегося временно перекрыто шоссе.

US-59 south of Sallisaw at the Kerr Reservoir is completely shut down at this time due to a barge that has struck the bridge. Troopers are diverting traffic away from the area. The bridge is going to be shut down until inspections of the bridge can be made. pic.twitter.com/IONAbvGOEk — OK Highway Patrol/DPS (@OHPDPS) March 30, 2024

«Автомагистраль US-59 к югу от Саллисо на Керрском водохранилище в настоящее время полностью перекрыта из-за столкновения баржи с мостом. Патрульные отводят движение от этого района. Мост будет закрыт до тех пор, пока не будет проведена проверка моста», — говорится в сообщении.

Через некоторое время пресс-служба Минтранспорта Оклахомы сообщила на странице в соцсети X, что автомагистраль открыта. Инженеры осмотрели мост и решили, что движение можно возобновить.

Представитель государственного патруля Сара Стюарт в беседе с телеканалом NBC рассказала, что сообщений о пострадавших на шоссе или барже не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в американском городе Балтимор грузовое судно врезалось в мост, в результате чего сооружение обрушилось. Во время ЧП в воду могли упасть машины и люди. Позднее выяснилось, что капитан судно оказался гражданином Украины. Ему 52 года, контракт он подписал до 30 апреля.