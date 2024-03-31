В штате Оклахома баржа врезалась в мост через реку Арканзас

Евгения Романова 51 0
В штате Оклахома баржа врезалась в мост через реку Арканзас

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Ziese

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В результате инцидента движение машин было приостановлено.

В американском штате Оклахома баржа врезалась в мост через реку Арканзас. Как сообщила местная патрульная служба полиции в соцсетях, в результате случившегося временно перекрыто шоссе.

«Автомагистраль US-59 к югу от Саллисо на Керрском водохранилище в настоящее время полностью перекрыта из-за столкновения баржи с мостом. Патрульные отводят движение от этого района. Мост будет закрыт до тех пор, пока не будет проведена проверка моста», — говорится в сообщении.

Через некоторое время пресс-служба Минтранспорта Оклахомы сообщила на странице в соцсети X, что автомагистраль открыта. Инженеры осмотрели мост и решили, что движение можно возобновить.

Представитель государственного патруля Сара Стюарт в беседе с телеканалом NBC рассказала, что сообщений о пострадавших на шоссе или барже не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в американском городе Балтимор грузовое судно врезалось в мост, в результате чего сооружение обрушилось. Во время ЧП в воду могли упасть машины и люди. Позднее выяснилось, что капитан судно оказался гражданином Украины. Ему 52 года, контракт он подписал до 30 апреля.

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