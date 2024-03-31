ФСБ заблокировала террористов в квартирах в Махачкале и Каспийске
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Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев
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Жители прилегающих к месту проведения операции домов были эвакуированы.
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
В целях обеспечения безопасности граждан в районе обнаружения преступников введен режим контртеррористической операции (КТО). Уточняется, что жители прилегающих к месту проведения операции домов были эвакуированы.
В НАК добавили, что прежде силовики получили информацию о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режим КТО введен в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и Каспийске.