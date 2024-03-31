Режим КТО в Махачкале и Каспийске: какие меры и ограничения действуют

В ФСБ рассказали о применяемых мерах в районе введения режима КТО в Дагестане

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov

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Силовики заблокировали террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах городов.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) проводят оперативные мероприятия в Махачкале и Каспийске. В пределах административных границ Ленинского и Советского районов Махачкалы, а также в Каспийске введен режим контртеррористической операции. Известно, что силовики заблокировали террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах указанных городов.

В период действия режима КТО на этих территориях будет действовать ряд следующих специальных мер и временных ограничений.

Согласно заявлению представителей оперативного штаба, у граждан будут проверять документы, в случае отсутствия удостоверения личность подтвердят в отделениях органов внутренних дел. Кроме того, усиливается охрана общественного порядка на обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта и государственных объектах, а также тех, что представляют особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность. Некоторые районы жителям придется временно покинуть, их переселят в безопасные места.

Власти будут контролировать телефонные переговоры, почтовые отправления, приостановят оказание услуг связи юридическим и физическим лицам, ограничат использования сетей и средств связи. Все желающие покинуть Каспийск и Махачкалу или въехать пройдут досмотры, как личных вещей, так и автомобилей, в том числе с применением технических средств.

«Оперативный штаб в Республике Дагестан обращается ко всем жителям с просьбой о повышении бдительности и оказании всесторонней поддержки правоохранительным органам в решении задач по борьбе с экстремизмом и терроризмом. О ходе развития ситуации будет дополнительно представляться информация», — сказано в заявлении.

В документе также подчеркивается, что участники операции могут пользоваться в целях предотвращения терактов любыми машинами, жилищами, земельными участками и помещениями организаций, препятствовать им запрещено. Это необходимо также для доставления нуждающихся в срочной медицинской помощи в больницы, для преследования подозреваемых и при риске угрозы жизни граждан.

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